‘Animais Fantásticos 3’ será ambientado no Rio de Janeiro

O terceiro filme da série Animais Fantásticos — trama que expande o universo de Harry Potter — será ambientada na cidade do Rio de Janeiro durante a década de 1930. Além do cenário, o site oficial da franquia Wizarding World divulgou ainda que o longa já entrou em pré-produção — as filmagens estão previstas para o primeiro semestre de 2020.

Por enquanto, os fãs brasileiros devem conter a animação: ainda não se sabe se, de fato, o elenco vai desembarcar no Brasil para gravações ou se a cidade do Rio de Janeiro será recriada em estúdio e com efeitos especiais.

O site ainda revelou que a atriz Jessica Williams, que fez uma rápida ponta no segundo filme, ganhará destaque na sequência como a professora Lally Hicks da escola de magia Ilvermorny — instituição americana equivalente ao poderoso colégio de Hogwarts.