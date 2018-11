‘Animais Fantásticos 2’ leva 1 milhão de pessoas aos cinemas no Brasil

O novo filme do universo Harry Potter, Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald, estreou levando 1,1 milhão de pessoas aos cinemas no último fim de semana, com arrecadação de 21,6 milhões de reais, segundo a Comscore. Contando também a pré-estreia, o longa já obteve bilheteria total de 24,9 milhões de reais e público de 1,3 milhão de pessoas.

Em segundo lugar no ranking de maiores arrecadações do fim de semana está a cinebiografia da banda inglesa Queen, Bohemian Rhapsody, que liderou a lista nas duas semanas anteriores. 403.065 pessoas assistiram ao filme de Bryan Singer entre quinta-feira e domingo. Desde a estreia, a produção já foi vista por 1,7 milhão de pessoas por aqui e acumula bilheteria de 30,9 milhões de reais.

Em terceiro lugar ficou O Grinch, com público de 348.617 pessoas e arrecadação de 5,7 milhões de reais. Completam o top 5 O Quebra Nozes e os Quatro Reinos (público de 85.718 e bilheteria de 1,2 milhão de reais) e Entrevista com Deus (público de 76.892 e arrecadação de 1,2 milhão de reais).

No exterior

Nos Estados Unidos, Animais Fantásticos arrecadou 3 milhões de dólares a menos do que esperava seu estúdio, Warner Bros. O filme roteirizado por J.K. Rowling obteve bilheteria de 62 milhões de dólares. A produção também arrecadou 13 milhões de dólares a menos do que o primeiro longa da franquia, de 2016. No mundo, arrecadou, no total, 253,2 milhões de dólares.