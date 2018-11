‘Animais Fantásticos 2’ já levou 2,4 milhões aos cinemas no Brasil

Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald e a cinebiografia do Queen, Bohemian Rhapsody, dominaram a bilheteria do último fim de semana no Brasil. O novo filme do universo Harry Potter manteve a dianteira, e levou 442.151 pessoas aos cinemas entre 22 e 25 de novembro, somando já um público total de cerca de 2,4 milhões de espectadores e 41 milhões de reais de arrecadação.

Já 218.415 pessoas assistiram a Bohemian Rhapsody, que ficou em segundo lugar no ranking de mais vistos. Desde a estreia, no começo de novembro, a produção já foi vista por 2,1 milhões de pessoas no Brasil, e acumula bilheteria de 38 milhões de reais.

O Grinch também manteve o terceiro o lugar, com público de 148.993 pessoas e arrecadação de 2,3 milhões de reais. Completam o top 5 os estreantes O Parque do Inferno (público de 72.474 e bilheteria de 1,1 milhão de reais) e Infiltrado na Klan (público de 26.152 e arrecadação de 591.000 reais).