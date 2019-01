Animação ‘Uma Família da Pesada’ não fará mais piadas homofóbicas

Os fãs da série animada Uma Família da Pesada, conhecida por seu humor politicamente incorreto, tiveram uma surpresa durante o episódio lançado no último domingo, quando o protagonista Peter Griffin afirmou que a série estava “tentando acabar com as piadas sobre os gays”.

A decisão foi, então, confirmada pelos produtores Rich Appel e Alec Sulkin em entrevista ao site TVLine. “Se você olhar uma série de 2005 ou 2006 e comparar com uma de 2018 ou 2019, elas terão algumas diferenças. Alguns dos assuntos que nos sentíamos confortáveis em fazer piada, agora entendemos que não é aceitável”, afirmou Sulkin.

“Se uma série está no ar há 20 anos, a cultura muda. Não somos nós reagindo e pensando ‘eles não vão nos deixar dizer certas coisas’. Não, nós mudamos também. O clima mudou, a cultura mudou e nossos espectadores mudaram”, completou Appel.

Piadas de cunho homofóbico já motivaram outras mudanças em Hollywood, entre elas a desistência de Kevin Hart em apresentar o Oscar 2019 após ter sido acusado de postar tuítes homofóbicos no passado.