Animação ‘Minhocas’ ganhará continuação com produtora americana

A animação brasileira Minhocas (2013) ganhará uma continuação feita em uma coprodução da brasileira Animaking com a Verité Entertainment, empresa de Los Angeles, nos Estados Unidos. O novo longa, idealizado há dois anos, começou a ser produzido no início de 2018.

“A nova história é focada muito mais na comédia. O tema central é a crise de identidade dos personagens, motivada pela tecnologia das redes sociais, que fazem as pessoas não se mostrarem como realmente são”, conta o diretor Paulo Conti, que volta para a continuação. Os protagonistas do primeiro longa aparecerão como personagens secundários e o elenco ainda receberá novos animais, incluindo insetos e pequenos mamíferos. “Será uma trama de muita ação, no espírito dos filmes de espionagem.”

A produção recebeu aval do Ministério da Cultura para captar seis milhões de reais através da Lei do Audiovisual. Agora, será necessário encontrar patrocinadores que queiram contribuir através de incentivos fiscais para a realização do filme. Conti ainda afirma que o orçamento será ampliado com a entrada da produtora americana.

Minhocas foi o primeiro longa em stop-motion no Brasil — técnica em que a ação dos bonecos é gravada quadro-a-quadro, criando a impressão de movimento na tela. A Verité Entertainment ficará responsável pela versão final do roteiro e as vozes com atores americanos. “Para a versão brasileira, ainda não iniciamos a escolha de elenco, mas seria bem legal ter a Rita Lee, o Daniel BoaVentura e o Anderson Silva novamente no filme”, afirma o diretor ao relembrar nomes que participaram do primeiro longa.

A continuação de Minhocas, que ainda não ganhou título oficial, tem previsão de estreia para o primeiro semestre de 2021. Confira algumas imagens da produção:

