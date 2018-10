Animação brasileira está entre os pré-indicados ao Oscar 2019

A animação brasileira Tito e os Pássaros está entre os pré-indicados ao Oscar 2019. Dirigido por Gabriel Bitar, André Catoto e Gustavo Steinberg, o longa concorre a um lugar na categoria de melhor animação com outros 24 filmes, entre eles Os Incríveis 2, Homem-Aranha no Aranhaverso e A Ilha dos Cachorros.

Tito e os Pássaros acompanha a empreitada de um pai e um filho em busca da cura de uma doença contraída através do susto. A animação já foi exibida nos festivais de Annecy, na França, e de Toronto, no Canadá, e ainda não tem previsão de estreia no Brasil.

O Brasil marcou presença nas últimas edições do Oscar de melhor animação. Em 2016, o filme O Menino e o Mundo, de Alê Abreu representou o país na disputa. Já em 2018, O Touro Ferdinando, dirigido pelo brasileiro Carlos Saldanha, foi um dos finalistas.

Os indicados ao Oscar 2019 serão anunciados em 22 de janeiro.