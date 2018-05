Angelina Jolie fará filme que une Peter Pan e Alice no País das Maravilhas

Angelina Jolie protagonizará o filme de fantasia Come Away, que unirá as histórias de Peter Pan e de Alice no País das Maravilhas, informou nesta quarta-feira o site especializado Deadline.

No longa, Peter e Alice são irmãos e aparecem antes de viajar para a Terra do Nunca e o País das Maravilhas, respectivamente. Quando seu irmão mais velho morre em um acidente, Peter e Alice se veem obrigados a decidir entre o lar e a imaginação, no ponto de partida no qual cada um começaria suas famosas aventuras.

Jolie interpretará a mãe das crianças enquanto o papel do pai ficará com David Oyelowo (de Selma). O filme será dirigido por Brenda Chapman, produtora que ganhou o Oscar de melhor filme de animação por Valente (2012).