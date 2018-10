Andrew Lincoln entra pela 1ª vez na lista de atores mais bem pagos da TV

Pronto para sua despedida da série The Walking Dead, o britânico Andrew Lincoln, que interpreta Rick, entrou pela primeira vez na lista de atores mais bem pagos da TV, promovida anualmente pela revista Forbes. Lincoln fez 11 milhões de dólares nos últimos doze meses, período em que negociou sua última temporada no popular programa de zumbis.

O ator ocupa o décimo lugar na lista, que tem pouca variedade de programas. Entre a nona e a sexta posição está o elenco principal masculino de Modern Family. Ed O’Neill (que interpreta Jay Pritchett) ficou em sexto com 14 milhões de dólares embolsados graças ao seriado e também a propagandas para uma marca de remédio e para uma empresa de telefonia. Eric Stonestreet (o Cameron Tucker) ocupa o sétimo lugar, com 13,5 milhões de dólares, quantia ganha entre a série e trabalhos de dublador no cinema, como o filme Pets: A Vida Secreta dos Bichos. Jesse Tyler Ferguson (Mitchell) fez 13 milhões de dólares, ocupando o oitavo lugar, à frente de Ty Burrell (Phil Dunphy), com 12 milhões, na nona posição do ranking.

Mark Harmon, da NCIS – Investigação Naval, ficou com o quinto lugar, com 19 milhões de dólares. O ator separa no ranking o clã Modern Family da comédia The Big Bang Theory, que fecha o topo da lista com os quatro primeiros lugares ocupados, do quarto ao primeiro, respectivamente, por Simon Helberg (o Howard Wolowitz, com 23,5 milhões de dólares), Kunal Nayyar (Raj Koothrappali, também com 23,5 milhões), Johnny Galecki (Leonard Hofstadter, 25 milhões) e Jim Parsons (Sheldon Cooper, com 26,5 milhões)