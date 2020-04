Andrea Bocelli fará show online em Milão no domingo de Páscoa

O tenor italiano Andrea Bocelli fará uma apresentação sem plateia no Duomo, a catedral de Milão, no próximo domingo de Páscoa, 12. O cantor de ópera aceitou o convite da cidade e prometeu um concerto ao vivo para simbolizar esperança em um período que o país foi tomado pela pandemia do novo coronavírus. “Estou honrado e feliz em responder ‘sim’ ao convite da cidade e do Duomo de Milão. Acredito na força de rezar juntos; acredito na Páscoa cristã, um símbolo universal do renascimento que todos, crentes ou não, realmente precisam agora”, disse Bocelli.

O concerto vai contar com um grande repertório de obras religiosas, como Ave Maria, de Pietro Mascagni, e será transmitido no canal do YouTube de Bocelli às 14h, no horário de Brasília. O organista Emanuele Vianelli acompanhará Bocelli com o Órgão da catedral, um dos maiores instrumentos de tubos do mundo, composto por 15.800 barras.

O cantor segue o exemplo do Papa Francisco que, no último fim de semana, celebrou a também vazia missa de Domingo de Ramos na basílica do Vaticano, cidade-estado próxima a Roma.

A Itália, que concentra a maior taxa de mortalidade por Covid-19 do mundo, reportou no último domingo o menor número de óbitos diários das últimas duas semanas: nove dias após a marca recorde de 969 novas mortes em 24 horas, o total foi de 525. Os novos registros são vistos como um indício de desaceleração do contágio e alívio do sistema de saúde.

Ainda assim, as boas notícias não são suficientes para arrefecer as medidas de isolamento impostas pelo governo, vigentes até pelo menos dia 13 de abril.