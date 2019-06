Andre Matos, ex-vocalista do Angra, morre aos 47 anos

O vocalista Andre Matos, um dos principais nomes do metal melódico brasileiro, morreu aos 47 anos. O falecimento foi anunciado nos perfis oficiais da banda Shaman, atual grupo do músico. Matos era ex-vocalista do Angra, grupo que fundou em 1991 e do qual saiu em 2000. A causa da morte ainda não foi divulgada.

