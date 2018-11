André Marques alerta sobre bariátrica: ‘Não é a cura da obesidade’

André Marques comemorou os 5 anos de realização da cirurgia bariátrica, feita em 19 de novembro de 2013. Desde a noite de segunda-feira, o apresentador tem usado as redes sociais para publicar imagens de antes do procedimento e de agora, com 70 quilos a menos.

Ele, contudo, afirma que teve muitos receios antes de fazer a cirurgia, e ainda reforça que o processo não pode ser considerado uma “cura da obesidade”. “Tinha muito medo de morrer, mas ouvi do meu médico que era mais fácil eu morrer de doenças associadas à obesidade do que na cirurgia”, conta. “Foi uma decisão difícil, entrei, chorei, amarelei, desisti e depois tomei coragem e fui.”

Marques conta que sua vida mudou para melhor. Entre os pontos positivos está o fim da diabetes adquirida, que, segundo ele, desapareceu após quatro meses do procedimento. “Uma alegria, pois eu já estava enxergando muito mal”, conta.

“Não faço apologia a cirurgia, falo só que ela fez para mim, no meu caso foi ótimo, só me trouxe benefícios. Não julguem, não impliquem, não façam pouco caso de quem precisou recorrer a ela”, diz. “Adoraria ter perdido meus 70 quilos com reeducação ou dieta e tal. Não consegui e estava no fundo do poço, mas eu sei que no fundo de cada poço tem mola! E de lá sai, da maneira que consegui.”

O apresentador ainda relata que teve que se “reeducar na marra” e que, desde então, teve altos e baixos, engordando e emagrecendo, até se estabilizar. “É uma luta diária, a cirurgia não é a cura da obesidade, mas um método bem eficaz.”

Na noite de ontem, Marques publicou uma selfie feita pouco antes do procedimento: