André Gonçalves é autuado por desacato a policiais após confusão em bar

André Gonçalves foi autuado por desacato e ameaça a policiais militares depois de uma confusão em um bar do Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira (25). Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Rio, o ator xingou e ameaçou os policiais e chutou um veículo que estava estacionado na frente do estabelecimento, no bairro do Leblon, na Zona Sul da cidade.

Gonçalves foi levado ao 14º Departamento de Polícia do Rio e liberado em seguida. Ele responderá a processo pelas infrações, em liberdade. Procurado, o advogado do ator não foi encontrado para comentar o caso.

André Gonçalves está no ar atualmente na novela bíblica Jesus, da Record, como o personagem Barrabás.