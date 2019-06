Ana Paula Padrão é bloqueada por curtir demais no Instagram e reclama

Ana Paula Padrão foi ao Instagram reclamar… da própria rede social. A apresentadora do MasterChef desabafou depois que foi impedida de curtir após usar demais a função. “Quis reconhecer todos aqueles que me enviaram bons sentimentos pela morte do papai, mas parece que o Insta achou que eu fui longe demais”, escreveu. “Curiosos tempos esses em que agradecer um gesto de solidariedade é motivo de desconfiança… ainda bem que papai, aquele gentleman, não está mais aqui para ver!”

Ana Paula falou sobre a morte do pai no último dia 10, ao publicar uma foto antiga dela, ainda criança, com ele. Na quinta-feira 13, publicou outra foto com o pai. Em seu desabafo, a jornalista deixou algumas hashtags mostrando sua irritação com a rede social, como “shame on you, Instagram” (que vergonha, Instagram, em tradução livre), “vontade de largar tudo”, “redes boçais” e “idiotas no poder”.