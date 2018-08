Ana Maria deseja boas-vindas para Maisa na Globo, mas atriz corrige

A Globo anunciou, na última quinta-feira, 30, a entrevista de Maisa Silva no Conversa com Bial — com direito a participação da voz de Silvio Santos na chamada do programa global. Ana Maria Braga, contudo, caiu em um título ambíguo, divulgado pelo site de seu programa, Mais Você, que dizia: “Maisa vai para a Globo”.

No Twitter, Ana Maria postou o link do site, acreditando que o jovem talento do SBT tivesse sido contratado pela Globo e desejou boas vindas. “Bem-vinda, Maisa”, escreve, simpática, a apresentadora nas redes. A confusão virou piada na internet e a própria atriz teve de esclarecer que ela só foi aos estúdios Globo para uma entrevista.

“Hahaha fui apenas conversar com o Bial”, respondeu Maisa. “Adoro você, beijos! (Me chama para provar algum quitute)”, aproveitou a atriz, engatando um possível novo convite da concorrente.