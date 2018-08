Ana Maria Braga erra nome e horário da nova novela das sete ao vivo

Como Galvão Bueno no meio dos jogos da Copa, Ana Maria Braga precisa fazer chamadas, em seu programa de variedades e culinária, para as novelas da Globo. E, também como Galvão, a apresentadora trocou as bolas nesta segunda-feira, ao fazer merchandising da nova novela das 7, O Tempo Não Para. que estreou nesta terça-feira.

Ana Maria deixou o estúdio do seu Mais Você para circular pelo set de gravação da trama. Ao apresentar o espaço que recria o bairro da Freguesia do Ó, em São Paulo, soltou: “É o estúdio da Rede Globo da cidade cenográfica da novela das nove… das sete”, ao que se corrigiu rapidamente. Com apoio das fichas que estavam em sua mão, ela explicou a história da novela, em que uma família congelada no século XIX desperta nos dias atuais.

“Essa cidade foi avançando em cima das terras da família Sabino Machado. Pelo jeito, a história é verdadeira, a novela do Tempo e o Vento… não a da volta no tempo”, falou a apresentadora, de forma confusa. Depois disso, ela ainda entrevistou o diretor do novo folhetim, Marcelo Travesso.

‘Agora vira meme’

No mesmo programa, em tom de justificativa, a apresentadora ainda comentou as dificuldades de improvisar na televisão, durante uma entrevista com Luiz Fernando Guimarães e Regiane Alvez. “Ao vivo é mais legal. Bobagem, a gente faz e agora, vira meme”, afirmou.