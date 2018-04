Ana Clara ‘volta no tempo’ para pedir votos no ‘BBB18’

Em um passado não tão distante, Ana Clara pedia que o pai, Ayrton, conquistasse votos para entrar no Big Brother Brasil. O vídeo, publicado no perfil da moça no Instagram, mostra Ana aos 9 anos de idade solicitando que o então apresentador do reality, Pedro Bial, desse uma chance para que seu “papai” realizasse o sonho de participar do programa.

Sonho realizado, a família Lima disputa nesta terça-feira o último paredão pré-final com Paula. Quem levar a melhor vai enfrentar Kaysar e Gleici na final, que acontece na quinta-feira, dia 19.

Confira abaixo o vídeo da pequena Ana.