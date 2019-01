Ana Carolina e Leticia Lima terminam namoro após quatro anos

Ana Carolina e Leticia Lima terminaram o namoro após quatro anos juntas. A informação foi confirmada nesta quinta-feira pela assessoria de imprensa da atriz, que afirmou que “a amizade, o carinho e a admiração permanecem” entre elas.

Ainda nesta semana, durante o Natal, a cantora e a atriz publicaram fotos juntas em seus perfis nas redes sociais. “Noite de amores! Noite feliz!”, escreveu Leticia na legenda das imagens que mostram ela ao lado de Ana Carolina e com familiares.

Discretas, as duas nunca falaram muito sobre o relacionamento. Em entrevista à revista VIP no ano passado, Leticia afirmou que Ana foi a primeira mulher com quem se relacionou. “Para mim, é tão normal, tão natural que não tem o que falar sobre isso. Me senti atraída e só não hesitei, não fiz nada, deixei acontecer. Não teve uma grande questão. Foi a primeira vez que me senti atraída por uma mulher”, disse.