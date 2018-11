Danielly Soares sempre gostou de café. Desde jovem era uma ávida consumidora de máquinas e utensílios para preparar a bebida em casa. A transformação de publicitária “coffee geek” em dona de cafeteria, no entanto, só ganhou impulso depois que ela fez um curso de café, em 2009, quando se apaixonou de vez pelo segmento dos grãos especiais. Quatro anos mais tarde, curiosamente, Danielly abriu seu ponto com uma máquina de expresso usada durante suas aulas — comprada em Curitiba, no sul do país. O maior atrativo da loja e um dos seus grandes diferenciais, porém, fica num dos cantos do imóvel, que tem dois pisos, ampla fachada de vidro, vigas de ferro aparentes e paredes com tijolos à vista. Trata-se de um equipamento para torrar café, adquirido no fim de 2016 e acionado quase todo dia. Ele garante uma torra fresca para matérias-primas que hoje chegam de fornecedores da Chapada Diamantina (BA), de Minas Gerais — sobretudo do cerrado mineiro —, e, no Espírito Santo, da Serra Capixaba e do Caparaó. A oferta de tipos de grão muda em decorrência das viagens que Danielly faz a cada nova safra, para visitar fazendas, feiras e conhecer produtos nessas regiões. Sua seleção pode ser provada em nove métodos de extração, como os que utilizam os filtros Chemex (300 mililitros; R$ 12,00) e Kalita Wave (150 mililitros; R$ 8,50). O café ainda vira ingrediente do cappuccino (175 mililitros; R$ 7,50), servido com desenhos na espuma, e da serra negra, uma tortinha com chocolate, lascas de amêndoa tostada e chantili de leite Ninho (R$ 10,00). Para um momento salgado, há empanada argentina de carne e croissant montado com queijo gruyère e presunto (ambos por R$ 8,50). Na seção de drinques, a estrela da casa compõe o frapê Nutella, com sorvete de creme e a famosa pasta de avelã, cacau e leite (R$ 17,00), e o cuba café, um mix de cold brew, rum, xarope de limão-siciliano, limão, água com gás e gelo (R$ 18,00). Fãs de infusões e chás encontram uma carta com 28 opções. Entre elas está um raro chá amarelo, com sabor suavemente defumado, notas de cacau e leve picância (R$ 10,00). O espaço do Amika também funciona como sede de cursos de café para iniciantes e profissionais. Rua Ana Bilhar, 1136 B, Meireles, ☎ 3031-0351 (50 lugares). 13h/21h (fecha seg.). Aberto em 2013.

