Amigos de Gleici organizam ginásio para assistir à final do ‘BBB 18’

Os amigos e familiares de Gleici Damasceno, a estudante acriana finalista do Big Brother Brasil 2018, se organizam para fazer de um dos principais símbolos da Baixada da Sobral, região da periferia de Rio Branco onde ela cresceu, o principal palco de comemoração da eventual vitória dela no reality show.

O Ginásio Coberto é o maior centro poliesportivo da comunidade, com capacidade para até cinco mil pessoas. Ele fica localizado ao lado da Escola José Ribamar Batista, onde Gleici estudou e foi presidente do grêmio estudantil.

Folheto do evento que acontecerá no Ginásio Álvaro Dantas Folheto do evento que acontecerá no Ginásio Álvaro Dantas

O evento é organizado por Wylben Justino, o amigo que com ela organizava sessões de cinema para as crianças da Baixada da Sobral. E assim como alguns anos atrás, Wylben e outros amigos saíram de porta em porta para organizar o evento desta quinta-feira, 19.

Wylben Justino, amigo de Gleici Damasceno, participante do ‘BBB 18’ Wylben Justino, amigo de Gleici Damasceno, participante do ‘BBB 18’

No ginásio haverá a transmissão do BBB em um telão, música, cadeiras, água mineral e internet liberada para os admiradores de Gleici votarem nela. Wylben pediu e terá o reforço da segurança pela Polícia Militar.

Ele afirma que toda estrutura foi obtida a partir de doações de empresários. “Hoje o nome da Gleici abre qualquer porta”, afirma ele. Além da transmissão na Baixada da Sobral, haverá concentração no campus da universidade em que Gleici estuda psicologia e na praça de alimentação do único shopping de Rio Branco.

Para Wylben, no entanto, a festa mais original é a organizada por ele. “A Baixada é a casa da Gleici. Aqui tem a cara da Gleici e a Gleici tem a cara da Baixada. Foi aqui que ela cresceu. A história de vida dela está aqui”, afirma o amigo.

A Baixada da Sobral

Localizada na parte baixa da capital do Acre, a Baixada da Sobral tem a maior concentração populacional da cidade. São quase 20 bairros com ao menos 90 mil pessoas. Ao todo Rio Branco tem, segundo última estimativa do IBGE, 383 mil habitantes. A região já foi conhecida como uma das mais violentas.

Pacificada, ainda hoje convive com a violência. Em muitos muros dos bairros é possível ver pichações de facções criminosas, numa espécie de demarcação de território.

Alguns dos bairros da Baixada são os primeiros a sofrer com as enchentes anuais do Rio Acre, que costumam ocorrer a cada final e começo de ano, desabrigando centenas de famílias. A casa de Gleici está longe da margem do rio.