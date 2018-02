Amiga que doou rim a Selena Gomez sobre recuperação: ‘humilhante’

A atriz Francia Raisa contou as dificuldades que passou após doar um rim para a amiga Selena Gomez no último ano. “Eu sou uma pessoa muito ativa, então foi bem difícil quando meu médico disse que não poderia me exercitar por dois meses”, explicou no programa de entrevistas da televisão americana apresentado pelo cantor Harry Connick Jr. “Não conseguia levantar sem a ajuda de alguém. Isso era bem humilhante”, desabafou.

Em setembro de 2017, Selena revelou que precisou de um transplante de rim. “É mais difícil para o doador, porque estamos perdendo algo que o seu corpo não precisa perder”, afirmou Francia. “Eu não podia fazer nenhum tipo de exercício. Todos os dias, esperava poder beber um café e andar, mas não conseguia. Isso era muito difícil.”

Gomez foi diagnosticada com lúpus em 2013. A doença autoimune produz anticorpos que agem contra os próprios tecidos do organismo. Entre os principais órgãos afetados, encontram-se pele, rins e pulmão. Ainda não foi descoberta uma cura para a patologia.

A atriz postou um vídeo em seu Instagram em que é possível ver as cicatrizes resultantes do procedimento pelo qual passou.