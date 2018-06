Amal se declara a George Clooney em Hollywood: ‘Ia ser uma solteirona’

Amal Clooney fez uma homenagem pública pela primeira vez a seu marido, o astro de cinema George Clooney, nesta quinta-feira. A advogada especializada em direitos humanos falou durante uma cerimônia repleta de celebridades, promovida pelo Instituto Americano de Cinema para homenagear a carreira do ator de Onze Homens e um Segredo, a quem Amal descreveu como um cavalheiro, um marido e pai incrível, o amor de sua vida. “É mais fácil se dirigir a um tribunal em nome de detidos do que falar publicamente, como estou fazendo esta noite, sobre meu marido”, admitiu a advogada de perfil discreto.

“Conheci George quando estava com 35 anos e começando a ficar bastante conformada com a ideia de que seria uma solteirona”, disse Amal à plateia, composta por amigos e celebridades como as atrizes Cate Blanchett, Jennifer Aniston e Diane Keaton e a modelo Cindy Crawford. “Cinco anos depois, ele é a pessoa que tem a minha total admiração e também a pessoa cujo sorriso me comove todas as vezes.”

Apesar de serem um dos casais mais populares de Hollywood desde seu casamento, em 2014, e do nascimento de seus gêmeos há um ano, Amal e George raramente falam sobre a vida particular.

Amigos como o ex-presidente americano Barack Obama, Julia Roberts e o apresentador de TV Jimmy Kimmel falaram sobre sua sagacidade, charme, generosidade e seu trabalho por causas humanitárias com a dos refugiados da região de Darfur, no Sudão, e as vítimas do terremoto de 2010 no Haiti.

Em março, Amal Clooney passou a fazer parte do time jurídico que representa dois repórteres da Reuters presos em Mianmar, acusados de posse de documentos confidenciais do governo em um caso que se tornou um marco para a liberdade de imprensa.