Alok será pai de um menino; confira o vídeo do momento

O DJ Alok fez uma grande festa na tarde desta quinta-feira, 15, para revelar a sociedade o sexo do bebê que a mulher, Romana Novais espera há quase cinco meses. Em vídeo publicado nas redes sociais, o casal estourou um balão e de dentro saíram bexigas azuis pequenas. Confira:

Alok e Romana se casaram em janeiro deste ano em uma luxuosa cerimonia aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, com o nascer do sol ao fundo.

Romana já havia engravidado de Alok no início de 2018, mas sofreu um aborto espontâneo após quase dois meses de gestação.