Alô, Silvio Santos: Larissa Manoela surge em programa na Globo

Larissa Manoela participou do programa Conversa com Bial nesta quinta-feira ao lado de Ingrid Guimarães, para divulgar o novo filme da dupla, intitulado de Fala Sério, Mãe!. A atriz de 16 anos, que possui contrato com o SBT até 2019, falou sobre a carreira, os dois livros lançados e ainda cantou. Ingrid não deixou de elogiar a colega de elenco e revelou: “Minha filha se apaixonou por Carrossel. Eu vi os 350 capítulos. A achava uma excelente atriz. Ela era vilã e roubou a cena”, se referindo à novela da emissora de Silvio Santos.

Larissa e Ingrid ainda cantaram juntas uma música feita para o novo longa. A trama, baseada no livro de mesmo nome de Thalita Rebouças, mostra a relação entre uma mãe e a filha na adolescência. “É importante ter um filme em que a mãe e a filha possam ir juntas ao cinema e gostem. Eu não aguento mais ver Moana“, brincou Ingrid.

Nesta semana, Larissa Manoela comemorou a sua formatura do ensino médio. A atriz já tem planos definidos para 2018: ela participará da nova novela do SBT, As Aventuras de Poliana, escrita por Iris Abravanel.

Com direção de Pedro Vasconcellos, Fala Sério, Mãe! tem estreia marcada para o dia 28 de dezembro.