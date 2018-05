Alisson Mack é casada com atriz Nicki Clyne, de ‘Battlestar Galactica’

Allison Mack, que está sendo acusada de tráfico sexual dentro de uma seita, é casada com a atriz canadense Nicki Clyne, que interpretava a Cally na série Battlestar Galactica. De acordo com o site americano E! Online, os procuradores federais tornaram público o relacionamento entre as duas durante uma das sessões do julgamento de Allison.

Documentos acessados pelo site americano mostram que Allison e Nicki se casaram em fevereiro de 2017 e vivem juntas em Nova York. As duas atrizes possuem fotos lado a lado nas redes sociais.

Allison Mack, que ficou conhecida pelo papel da ética jornalista Chloe Sullivan na série Smallville, foi presa no fim de abril sob acusação de tráfico sexual e trabalhos forçados dentro da seita NXIVM (pronuncia-se nexium), liderada pelo guru da autoajuda Keith Raniere. A atriz foi solta após o pagamento de uma fiança de 5 milhões de dólares e está em prisão domiciliar na casa dos pais, na Califórnia.

Para a revista americana People, o jornalista Frank Parlato, que trabalhou para a seita entre 2007 e 2008, afirmou que Nicki Clyne integra a NXIVM há doze anos.