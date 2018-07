Alinne Prado: ex-‘Vídeo Show’ diz ter vivido depressão que ‘macerou o ego’

Alinne Prado, ex-apresentadora do Vídeo Show que diz ter sido dispensada por racismo, voltou a se pronunciar no Instagram na manhã desta sexta-feira. Em post com a imagem do líder negro Martin Luther King, Alinne diz que caiu em uma depressão que “macerou” seu ego e fala em “simulações” e “simulacros”. A Globo nega ter sido o racismo a motivação para a dispensa.

“Não é por ódio. É por amor. Não é só pelos negros. É pela humanidade. Minha existência não está presa à fama. A depressão em que eu caí já macerou meu ego. Minha existência é maior do que isso. Pertence a Deus!”, escreveu Alinne. “Estamos dentro da ‘Caverna de Platão’. Acreditando que simulações e simulacros são verdade. Estamos presos por grilhões. Amordaçados pelo medo. Libertemos! Todos nós! Negros e não negros. Não é e nem pode ser singular. É plural. Não é por mim. É por nós! #nacacholla #nacachollavoltará”, conclui, divulgando seu canal no Youtube.

No site de compartilhamento de vídeos, Alinne se descreve como “jornalista com 15 anos de profissão”, que iniciou a carreira na TV Brasil, antiga TVE, passou pela Globo News, Encontro com Fátima Bernardes, Mais Você e fez reportagem e apresentação no Vídeo Show. “Agora está aqui com a CACHOLLA cheia de amor para compartilhar.”