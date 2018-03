Alicia Vikander suou para ‘Tomb Raider’: ‘Ganhei 6 kg de músculo’

Alicia Vikander recebeu um treinamento pesado parar viver a personagem de game Lara Croft na nova versão de Tomb Raider nos cinemas. A atriz teve cerca de quatro meses para treinar antes das filmagens. “Ganhei seis quilos de músculo, o que é mais do que dez por cento do meu peso”, contou em uma mesa redonda com jornalista durante a Comic Con Experience de 2017 em São Paulo, à qual VEJA esteve presente.

A ganhadora do Oscar de 2016 na categoria de melhor atriz coadjuvante pelo filme A Garota Dinamarquesa treinou muito mais do que apenas as cenas de luta: entre os exercícios estavam escalada e ciclismo, que também fazem parte da ação do novo longa. “Aprendi que oitenta por cento do trabalho tem a ver com o que você come. Eles me traziam grandes refeições, como peixe e uma tigela de arroz com vegetais cinco vezes por dia. Você precisa manter o metabolismo constantemente”, explicou.

A atriz sueca treinou balé clássico por mais de dez anos a partir dos cinco anos de idade. O passado com a dança foi um diferencial na preparação e durante as gravações, segundo a própria Alicia. “Poder voltar a treinar foi muito divertido. Em filme de ação, tudo é coreografia. A dança me ajudou a memorizar os movimentos mais rapidamente.”

“Eu estava em todas as cenas e nunca tinha tempo para ensaiar enquanto estávamos gravando. Acordava às 5h30 da manhã, quando eu ia para a academia, depois ia para a maquiagem e terminava umas 6 ou 7 horas. Então, tinha que ensaiar, porque já tinha uma nova cena de ação no dia seguinte”, relata.

Alicia ainda contou que recebeu indicação do amigo Alexander Skarsgård (A Lenda de Tarzan, 2016) para escolher o preparador físico Magnus Lygdback, que também já trabalhou com Ben Affleck (o Batman de Liga da Justiça) e Gal Gadot, a Mulher-Maravilha. “Aprendi que é preciso de três a quatro meses para ganhar músculos e apenas três semanas para perdê-los”, brincou a atriz.

A nova Lara

Essa não é a primeira vez que Lara Croft aparece nos cinemas. A história da personagem foi adaptada nos dois filmes Tomb Raider (2001 e 2003), protagonizados por Angelina Jolie. A nova versão da heroína é baseada no reboot do jogo lançado em 2013. Dessa vez, Lara ainda não recebeu a herança milionária da família e vive uma vida comum em Londres, antes de embarcar em uma aventura em uma perigosa ilha no Japão, onde o seu pai desapareceu.

“Essa é muito mais uma história de amadurecimento. A Lara nunca foi em uma aventura ainda e é uma jovem garota que trabalha como uma entregadora e divide um flat com uma amiga, o que é o modo comum de jovens viverem em Londres nesses dias, incluindo a mim, quando eu era mais nova”, afirmou Alicia.

A atriz contou que tinha cerca de dez anos quando jogou Tomb Raider pela primeira vez. “Lembro que estava animada por nunca ter visto uma protagonista em um videogame e gostava bastante, mas não recordo se era muito boa (risos). A Angelina Jolie a tornou um ícone com os filmes”.

Durante as filmagens de Tomb Raider, a atriz ainda recebeu alguns influenciadores digitas de games no set. “Estava muito nervosa nesse dia, porque, claro, essas eram as pessoas que conheciam tudo sobre a Lara. Eu disse para eles que tinha jogado o videogame, mas sempre demorei muito para terminar. E eles falaram que se você é bom, dá para terminar em 24 horas, se não, em alguns dias e eu estava: ‘Como?'”

“Esperançosa”

As discussões em Hollywood nos últimos meses sobre assédio sexual chamaram atenção em todo o mundo. A denúncia de dezenas de atrizes e modelos sobre casos envolvendo o produtor americano Harvey Weinstein foi a abertura para debates sobre o machismo sofrido por mulheres dentro da indústria do entretenimento. Sobre as alterações que isso pode trazer, Alicia se diz “esperançosa”. “Acho que os últimos meses provaram que há mudanças reais acontecendo.”

A atriz contou que quando entrou na indústria do cinema, há cerca de sete anos, ficou impressionada com a estreia da saga Jogos Vorazes, protagonizada por Jennifer Lawrence. “Eu pensei: finalmente uma mulher assume o protagonismo em um filme como esse, provavelmente, desde Angelina Jolie. Isso não prova só que sim, precisamos contar mais histórias com mulheres, mas também prova que pode ser comercialmente bem-sucedido”, afirmou.

Alicia ainda elogiou a estreia de Mulher-Maravilha em 2017. “Sempre pensei que eu era bem informada e feminista e, mesmo assim, assisti àquelas sequências de ação no filme e lembro de pensar que aquilo era tão extremo. Percebi que eu nunca tinha visto nada do tipo”, explicou. “Eles tiveram que virar tudo de ponta cabeça para eu perceber como a maneira que eram feitos os filmes antes era extrema, em que você nunca via mulheres nessas sagas.”

Tomb Raider foi o último filme que Alicia Vikander fechou contrato antes de ganhar o Oscar de 2016. Agora, a atriz se diz animada, com a nova fase na carreira. Ela é esperada no elenco de Freak Shift, um thriller dirigido pelo britânico Ben Wheatley, que ainda contará com Armie Hammer (Me Chame Pelo Seu nome).

Tomb Raider: A Origem estreia nesta quinta-feira nos cinemas brasileiros.