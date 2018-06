Alice Braga e Carlinhos Brown são chamados para integrar Academia do Oscar

Os brasileiros Alice Braga, Carlinhos Brown, Petra Costa, Helena Solberg, Maria Augusta Ramos, Felipe Lacerda, Karen Harley, Mauricio Osaki e Vânia Catani foram convidados a integrar a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, associação responsável pelo Oscar, a maior premiação do cinema.

Nomes como a autora da série de livros Harry Potter J.K. Rowling, o ator Timothée Chalamet (de Me Chame pelo Seu Nome) as atrizes Emilia Clarke (Game of Thrones e Como Eu Era Antes de Você), Amy Schumer (Descompensada) e Daisy Ridley (da saga Star Wars) também foram convidados.

Criticada nos últimos anos pela falta de representatividade, a Academia vem fazendo um esforço para incluir mais mulheres, negros e latinos entre seus integrantes, que escolhem, anualmente, os vencedores da premiação. Em 2016, a associação virou alvo da campanha #OscarsSoWhite (Oscar tão branco, em tradução livre), após a divulgação dos indicados: todos os concorrentes nas quatro categorias de atuação eram brancos.

Em 2018, 928 profissionais de 59 países foram convidados para fazer parte da associação – desses, 49% são mulheres e 38% são negros, latinos e pessoas de outras etnias que não a caucasiana (branca).