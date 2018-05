Algoritmo tenta prever quem vai morrer no final de ‘Game of Thrones’

Enquanto a oitava temporada de Game of Thrones não estreia, os fãs se divertem construindo teorias e fazendo previsões. Um cientista de dados, porém, deu um passo além: criou um algoritmo para tentar descobrir quais personagens têm mais chances, matematicamente falando, de morrer ao final da série da HBO.

Taylor Larkin, que trabalha para a plataforma DataRobot, coletou dados de mais de 2.000 personagens vivos e mortos da saga em uma enciclopédia colaborativa sobre a série de livros e o seriado de TV na internet. Em seguida, criou um algoritmo que leva em conta características como sexo, idade e casa a que cada um deles pertence. Após o cruzamento desses dados, chegou à probabilidade que cada personagem tem de morrer na derradeira oitava temporada.

Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) lidera a lista, com 83,7% de chance de morrer. Em seguida, aparecem Jaime Lannister (Nikolaj Coster Waldau), com 72,9% de chance, e Tyrion Lannister (Peter Dinklage), com 70,7% de chance.

Confira abaixo a lista completa:

Daenerys Targaryen: 83,7% de chance de morrer

Jaime Lannister: 72,9% de chance de morrer

Tyrion Lannister: 70,7% de chance de morrer

Bran Stark: 66% de chance de morrer

Cersei Lannister: 60,3% de chance de morrer

Jon Snow: 58,9% de chance de morrer

Euron Greyjoy: 54,9% de chance de morrer

Sansa Stark: 50,2% de chance de morrer

Arya Stark: 49% de chance de morrer

Gendry: 39,8% de chance de morrer

“Apesar de ser um exercício divertido usar os dados para adivinhar o futuro da série, no final das contas são os roteiristas que decidirão o destino de Westeros e de todos os envolvidos”, disse Larkin no blog da DataRobot. A oitava temporada do seriado estreia em 2019.