Alessandra Negrini em ‘Orgulho e Paixão’: ‘Vilãzinha de quinta’

Alessandra Negrini está se divertindo com a Susana da novela das seis da Globo, Orgulho e Paixão. Aos 47 anos, a atriz dá vida à personagem, que se tornou uma das grandes marcas cômicas do folhetim. “Susana é uma vilãzinha de quinta, nada que faz dá certo, mas ela tem personalidade, é cínica e inteligente. Para mim, um grande exercício”, contou em entrevista a VEJA.

Negrini já possui uma lista de vilãs em novelas da Globo. Depois de ter vivido antagonistas como a Catarina de Lado a Lado (2012-2013) e outra Susana em Boogie Oggie (2014-2015), a atriz afirma: “Gosto mais das vilãs divertidas, mas na verdade gosto de viver qualquer personagem, desde que bem escrita.”

No cinema, Alessandra é uma das protagonistas de Mulheres Alteradas, ao lado de Deborah Secco, Monica Iozzi e Maria Casadevall. A adaptação dos quadrinhos dos anos 1990 da argentina Maitena Burundarena retrata o cotidiano das quatro personagens, que estão em diferentes fases de vida.

“Protagonistas mulheres, falando sobre questões femininas e humanas em geral, sem competição, sem traições, me parece muito importante”, defende a atriz. “Um filme com o qual as mulheres possam se identificar e rir de si mesmas com inteligência e elegância, é algo que vale apena fazer e ser visto.”