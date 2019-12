ALERTA DE SPOILERS: Os segredos de ‘Star Wars: A Ascensão Skywalker’

Star Wars – A Ascensão de Skywalker é o capítulo final da saga iniciada em 1977 pelo cineasta George Lucas. Boa parte do nono filme da franquia se encarrega de explicar as muitas pontas soltas desde o início da trama. Para quem não tem paciência para aguentar as longas filas do cinema e os gritos dos fãs, mas não quer ficar boiando nas conversas, eis os segredos do filme devidamente explicados. Atenção: só passe desta linha se quiser saber, por sua livre e espontânea vontade, o que acontece no filme:

OLHA QUEM VOLTOU

O imperador Palpatine não dava as caras desde O Retorno de Jedi (1984), primeira trilogia de Guerra nas Estrelas. Aqui, sabe-se que ele não apenas sobreviveu ao ataque de Darth Vader como também tem planos de reinar mais uma vez – com a ajuda de Ray e de Kylo Ren.

Publicidade

Publicidade

A ORIGEM DE REY

Afinal, quem são os pais da escavadora que se tornou Jedi? Pouco importa, porque o segredo está no avô da heroína. Nada menos que o imperador Palpatine, que deseja se apossar do corpo da neta para resgatar seu reinado de terror.

Publicidade

UMA AJUDA DO ALÉM

E não estamos falando da princesa Leia – cuja intérprete, Carrie Fisher, morreu em 2016, mas continua em cena graças a truques tecnológicos. Han Solo e Luke Skywalker também fazem participações especiais. O primeiro clama pelo pouco de bondade que existe no filho, Ben (ou Kylo Ren). Luke aparece para Rey num momento de dúvida da Jedi.

Publicidade

UMA MORTE IMPORTANTE

Publicidade

Depois de dois filmes se dividindo entre o lado bom e o mau da Força, finalmente Kylo Ren opta pela luz – ele decide ajudar os rebeldes. Ren é ferido mortalmente em combate por Rey, mas a moça usa seus poderes de cura para salvar o inimigo. Quando Rey está sob o jugo de Palpatine, Kylo sacrifica a própria vida para salvá-la. A cena tem até um beijo entre os dois.

Publicidade

UM ESPIÃO NA PRIMEIRA ORDEM

Nos primeiros minutos de A Ascensão de Skywalker, sabe-que que existe alguém da Primeira Ordem passando informações para os rebeldes. O delator é nada menos que General Hux, que foi um poço de maldade nos dois primeiros filmes da trilogia. Mas o fez por um motivo tolo: ele queria que Kylo Ren se desse mal. Termina assassinado por um de seus comandantes.