Alec Baldwin e Tom Cruise devem atuar juntos em adaptação de musical da Broadway

Alec Baldwin e Tom Cruise estão perto de assinar contrato para trabalhar em uma versão para o cinema do musical da Broadway Rock of Ages. O ator do seriado de TV 30 Rock está em negociações para fazer o papel de Dennis Dupree, dono do Bourbon Room, enquanto Cruise faria o papel do astro do rock Stacee Jaxx.

O musical é sobre uma menina que se muda do meio-oeste americano para Los Angeles para tentar ser atriz. O espetáculo tem canções de Bon Jovi, Styx, Twisted Sister e Poison. As filmagens devem começar em março, sob a direção de Adam Shankman.

(Com Agência Estado)