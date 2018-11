Alec Baldwin é preso após bater em homem em briga de trânsito

O ator americano Alec Baldwin foi preso nesta sexta-feira, em Nova York. Segundo o site TMZ, o ator deu um soco em outro homem em uma briga de trânsito. O homem foi levado para o hospital e Baldwin para a delegacia.

A publicação afirma que a briga começou por causa de uma vaga de estacionamento. Um amigo de Baldwin guardava a vaga para ele, mas o outro homem passou à frente e estacionou seu carro. O ator ficou irritado e começou a discutir com o homem.

Segundo o site da revista The Hollywood Reporter, Baldwin responderá a processo por agressão.

Não é a primeira vez que Baldwin se envolve em confusão. Em 2014, o ator foi detido depois de discutir com dois policiais que o pararam porque ele estava andando de bicicleta na contramão. Em 2012, um fotógrafo registrou queixa contra o ator por agressão e, em 1995, ele foi preso após ter dado um soco em um operador de câmera.

Baldwin está no elenco do programa humorístico Saturday Night Live, em que imita o presidente americano Donald Trump. O ator também comanda um talk show, The Alec Baldwin Show, no canal ABC.