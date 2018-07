Alcione canta música de Arlindo Cruz em visita ao amigo

Alcione visitou o cantor Arlindo Cruz em sua casa nesta sexta-feira e mostrou o encontro em seu perfil no Instagram. “Na primeira folga que tive, fui visitar meu amigo e irmão Arlindo Cruz, pois estava troncha de saudade!”, escreveu a cantora. No vídeo que publicou, aparece cantando um trecho da música O Que É o Amor, que Arlindo lançou junto com Maria Rita.

“Cantar para ele e ver sua recuperação de perto massageou meu coração!”, completou Alcione. Arlindo Cruz sofreu um AVC em março de 2017 e só conseguiu retornar para sua casa no começo do último mês de julho, após mais de 15 meses internado.

Na terça-feira, o filho de Cruz, Arlindinho, disse no programa Encontro com Fátima Bernardes que o pai estava voltando a “ser feliz”. “Além de voltar pra casa ele está voltando a ser feliz, a ter os prazeres da vida. Ontem, nós fizemos um ensaio pra ele, que se emocionou, segurou o banjo, chorou, riu… Isso mostra que a fé, realmente, move montanhas”, contou.