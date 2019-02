‘Aladdin’: novo vídeo mostra gênio interpretado por Will Smith

Enquanto sua mulher, Jada Pinkett Smith, estava na festa do Grammy após ter participado da cerimônia ao lado de Michelle Obama e Lady Gaga, Will Smith estrelava o mais novo vídeo de Aladdin, versão com atores da animação em que interpreta o Gênio da Lâmpada. O clipe foi divulgado nos Estados Unidos no intervalo da premiação musical.

O vídeo também mostra a princesa Jasmine (Naomi Scott), par romântico de Aladdin (Mena Massoud), e o vilão, Jafar (Marwan Kenzari), guiando o protagonista rumo à Caverna das Maravilhas.

O Aladdin original, de 1992, dirigido por John Musker e Ron Clements, arrecadou mais de 500 milhões de dólares no mundo. A A mais nova versão, que estreia em 23 de maio no Brasil, é dirigida por Guy Ritchie.