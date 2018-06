Al Pacino fará próximo filme de Quentin Tarantino

Al Pacino entrou para o elenco de Once Upon a Time in Hollywood (Era uma vez em Hollywood, em tradução direta), próximo filme de Quentin Tarantino, segundo o site da revista The Hollywood Reporter. Outros nomes confirmados incluem Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Dakota Fanning, Damian Lewis e Luke Perry.

O longa se passará em 1969 e vai tratar da morte de Sharon Tate, mulher de Roman Polanski que foi assassinada pela Família Manson, grupo liderado por Charles Manson. Na história, Sharon (Margot Robbie) será vizinha de um dos protagonistas do filme, Rick Dalton (DiCaprio), ex-ator de uma série de faroeste, que tem como melhor amigo Cliff Booth (Pitt), um dublê que trabalha em Hollywood.

Tarantino roteirizou e vai dirigir Once Upon a Time in Hollywood, que tem previsão de estreia para 9 de agosto de 2019 e, segundo o diretor afirmou em diversas entrevistas nos últimos anos, deve ser seu penúltimo filme antes da aposentadoria.