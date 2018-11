Embora não esteja à beira-mar, a casa evoca o clima, graças às palmeiras que ladeiam o janelão em frente, ao enorme pé-direito, às paredes com textura em formato de onda e à suave brisa soprada pelo ar-condicionado. No térreo do Salvador Shopping, o restaurante deve boa parte de sua fama ao menu executivo, servido todos os dias, tanto no almoço quanto no jantar. A R$ 54,90, a sugestão inclui entrada, prato principal e doce e é renovada mensalmente. Pode começar pelas croquetas com recheio de queijo e anchova, acompanhadas de salsa verde, ou pelo mix de folhas com lascas de bacalhau, chorizo, batata, cebola-roxa e tomate. O arroz com ragu de pato, bacon, ervilhas e tomate ou a tilápia grelhada com ensopado de grãos, bacon, linguiça e azeitonas cozidos em caldo de camarão e páprica são exemplos de prato principal. Na hora da sobremesa, dá para encontrar opções como o arroz-doce com sorvete de churros e farofa de amêndoas. As sugestões à la carte mais elogiadas do cardápio são a moqueca de camarão com banana-da-terra, arroz, farofa e pirão (R$ 179,00) e a lagosta ao forno com agnellotti de batata-doce, creme de crustáceos e brócolis (R$ 109,00), ambos em porção para duas pessoas. Fazem boa companhia aos pratos com pescados vinhos brancos como o sauvignon blanc chileno Viu Manent (R$ 129,00) e o chardonnay Woodbridge (R$ 149,00), produzido na Califórnia. Salvador Shopping, ☎ 3033-7615 (200 lugares). 11h30/23h (sáb. até 0h; dom. 12h/22h). Aberto em 2012. $$$$

2º lugar: Alfredo

3º lugar: Martim Pescador