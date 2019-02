Aguinaldo Silva sobre internação de Gagliasso: ‘Insubstituível é o autor’

O dramaturgo Aguinaldo Silva, autor da novela O Sétimo Guardião, reagiu à repentina internação do protagonista Bruno Gagliasso com um “textão” no Facebook. Como um desabafo, ele falou sobre a pressão que se coloca sobre os roteiristas diante de uma emergência como essa e cravou: “a única pessoa insubstituível numa novela é o autor”.

O ator foi levado ao Hospital Vitória, na zona oeste do Rio de Janeiro, na terça-feira 26 para tratar um cálculo renal. Até sua recuperação, o cronograma de gravações terá que ser ajustado e o roteiro, reescrito às pressas.

No texto, Silva conta que, quando recebeu a notícia, teve um “ataque de pelanca” e, após seus 15 minutos de fúria, sentou-se com a coautora Joana Jorge para mudar o rumo da novela. “Tiramos o Gabriel das cenas que ele não podia gravar, passamos o pente fino nas cenas em que suas ações cortadas eram comentadas por outros personagens… E, quando os capítulos forem ao ar, eu desafio o mais arguto dos telespectadores a notar neles alguma coisa que não cola”.

O desabafo ganhou ares ainda mais provocadores quando o escritor concluiu com uma “moral da história”, dizendo ser a única peça insubstituível na produção. “O autor é dono e senhor das tramas”.