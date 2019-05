(Atenção: este texto contém spoilers do último episódio de Game of Thrones)

Autor da recém-finalizada O Sétimo Guardião, que ocupou a faixa das 9 na Globo até a última sexta-feira 17, Aguinaldo Silva vê uma semelhança entre algumas novelas e a última temporada de Game of Thrones, encerrada no domingo 19. “Acho que aconteceu no final uma coisa que às vezes acontece nas novelas”, afirma a VEJA. “Acho que por conta da longa duração (foram oito temporadas, episódios de 60 minutos, portanto, praticamente uma novela): quando escreveram o final os roteiristas improvisaram, pois não pensaram no começo da série onde é que deveriam terminar e assim tiveram que partir do que sobrou.”

Assumidamente “viciado” na série da HBO, o autor de folhetins dá sua avaliação do desfecho da trama. “Trocar a recém-enlouquecida e déspota Daenerys (Emilia Clarke) por Bran (Isaac Hempstead-Wright) foi o mesmo que trocar seis por meia dúzia”, diz, em referência à morte de Dany e à ascensão do mais jovem Stark ao posto de rei. “Por suas ‘qualidades’ esotérico-místicas, Bran tem tudo para se tornar um déspota ainda pior. Daenerys, pelo menos, não era fanática, Bran o é.”

Silva ainda arrisca apostar em uma sequência da série com os personagens que sobreviveram. “Muita gente morreu durante a série e eu tenho medo desses que sobreviveram: Tyrion (Peter Dinklage), Sansa (Sophie Turner), o próprio Bran… E prevejo uma sequela, com a volta em grande estilo de Jon (Kit Harington) montado em Drogon para mudar ‘tudo isso que está aí’.”

Game of Thrones terminou no domingo dividindo fãs. Muitos não gostaram dos rumos que o seriado tomou em sua última temporada, vendo incoerências no comportamento dos personagens. No IMDb, que reúne informações e avaliações do público sobre séries e filmes, o episódio final ficou com nota 4,4, a menor da série. Um abaixo-assinado criado na internet pedindo que o oitavo ano seja reescrito e relançado pela HBO já contabiliza mais de 1,3 milhão de assinaturas.