Agora contratada da Globo, Larissa Manoela se muda para o Rio de Janeiro

“Agora é real oficial”, disse a atriz Larissa Manoela em suas redes sociais nesta quarta-feira 19, comemorando a – não tão surpreendente – chegada à Globo. A atriz, hoje aos 19 anos, se despediu em dezembro do ano passado do SBT, onde se consagrou como ídolo infantil em novelinhas como Carrossel (2012) e Cúmplices de um Resgate (2015).

Larissa, que é do Paraná e mora em São Paulo com a família desde que virou estrelinha do SBT, se prepara para mudar para o Rio com o novo emprego. Ela e a mãe vão ocupar o apartamento de sua propriedade na Barra da Tijuca (a atriz terá de percorrer um “duro” caminho de 30 minutos diários até o Estúdios Globo, antigo Projac).

A mãe da intérprete viverá na ponte aérea Rio-São Paulo, enquanto o pai continuará morando na casa da família na Granja Viana, Zona Oeste de São Paulo.

A nova contratada da Globo já está escalada para uma futura novela das 6 ainda sem nome confirmado.

Além das novelas infantis do SBT, Larissa ampliou seu público com trabalhos de peso no cinema e no streaming. A atriz fez o filme Fala Sério, Mãe, com Ingrid Guimarães, inspirado no livro homônimo de Thalita Rebouças, e recentemente o longa Modo Avião, da Netflix.