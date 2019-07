Agnaldo Timóteo deixa o hospital depois de dois meses

View this post on Instagram

Glórias a Deus, obrigado Deus… Agnaldo Timóteo recebeu alta do hospital na tarde desta sexta-feira. O cantor de 82 anos estava internado desde o dia 21 de maio no Hospital das Clínicas/USP, em São Paulo, e chegou a ficar dias na unidade de terapia intensiva (UTI) e a respirar com a ajuda de aparelhos. Ele foi internado após sofrer um princípio de AVC (acidente vascular cerebral) Agnaldo deixou o hospital às 14h30 de hoje muito emocionado e na cadeira de rodas e falou com a imprensa que estava na porta. O cantor agradeceu a torcida e apoio dos fãs e seguiu para a sua casa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde dará continuidade ao tratamento. Ele terá que fazer alguns meses de fisioterapia, para recuperar os movimentos das pernas, e também fonoaudilogia, para a voz. Ainda não há previsão do artista voltar a fazer shows.