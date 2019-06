Agnaldo Timóteo apresenta confusão mental e piora em quadro infeccioso

Internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador (BA), Agnaldo Timóteo, 82 anos, teve uma “discreta” piora em seu quadro infeccioso, segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 3. “Apresenta um quadro de desorientação flutuante compatível com delirium (confusão mental comum em idosos hospitalizados). O paciente verbaliza, mas tem discreta piora do quadro infeccioso”, diz a nota.

No fim de semana, o cantor vinha evoluindo com quadro clínico estável. No sábado, o boletim médico afirmava que a infecção urinária tinha sido controlada. O cantor teve liberação médica para voltar a ingerir líquidos como água de coco e chás e já havia voltado a conversar com familiares. No domingo, porém, novo comunicado disse que Timóteo não tinha tolerado a progressão da dieta via oral.

O cantor está hospitalizado desde o último dia 20. Ele passou mal em Barreiras, no interior da Bahia, com quadro de vômito, glicemia baixa e pressão alta. Foi transferido para o Hospital Geral Roberto Santos no dia 21, quando foi detectado que ele havia sofrido um princípio de acidente vascular cerebral (AVC) e que estava com uma infecção urinária.