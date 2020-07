Agenda de lives tem Chitãozinho & Xororó, Felipe Araújo e Marcelo Falcão

A agenda de lives desta semana é dominada por atrações sertanejas. O cardápio vai da dupla Chitãozinho & Xororó ao churrasco de aniversário de Felipe Araújo, com a participação especial do pagodeiro Ferrugem. O rock também estará presente com o show de Marcelo Falcão, transmitido diretamente da Fundição Progresso, no Rio de Janeiro. Confira a seguir a agenda da semana de 17 a 23 de julho:

Sexta-feira, 17/7

Chitãozinho & Xororó

Horário: 22h15

Local: YouTube oficial da artista e Band TV e Band FM

Uma das duplas sertanejas mais famosas do Brasil, Chitãozinho e Xororó farão mais uma live nesta sexta-feira, com transmissão ao vivo pela Band e também pela rádio Band FM. O repertório, é claro, vai contar com os clássicos da dupla e não faltarão Evidências, Fio de Cabelo, Página de Amigos e Galopeira.

Sábado, 18/7

Felipe Araújo e Ferrugem

Horário: 15h

Local: YouTube oficial do artista

O cantor sertanejo Felipe Araújo vai comemorar seu aniversário de 25 anos com uma live neste sábado, com a participação especial do pagodeiro Ferrugem. Além da boa música, a live também contará com as presenças da chef Helô Palacio, que comandará o churrasco, e de Fred, do canal do YouTube Desimpedidos. Felipe e Ferrugem, é claro, vão cantar Atrasadinha o sucesso que lançaram juntos em 2019. O repertório contará ainda com Mala é Falsa, Hoje Eu Beberei, Espaçosa Demais e Mentira.

Domingo, 19/7

Marcelo Falcão

Horário: às 17h

Local: YouTube oficial do artista

O cantor Marcelo Falcão faz neste domingo sua segunda live. Desta vez, a apresentação será transmitida do terraço da Fundição Progresso, no Rio de Janeiro. O show vai contar com a participação do rapper Filipe Ret. No repertório, o cantor prometeu tocar os principais hits da carreira solo, da fase com O Rappa e também músicas de Tim Maia e Jorge Ben Jor.

Outras lives:

Sexta-feira, 17/7

Hungria Hip Hop

Horário: 19h

Local: YouTube oficial do artista

Angela Ro Ro

Horário: 19h

Local: YouTube oficial da cantora

Luiza & Maurílio

Horário: 20h

Local: YouTube oficial da dupla

Paula Toller

Horário: 20h

Local: YouTube oficial da cantora

Xamã e Flaira Ferro

Horário: 21h

Local: YouTube do Wehoo Festival

Teresa Cristina

Horário: 22h

Local: YouTube do Wehoo Festival

Sábado – 18/7

Dennis DJ

Horário: 15h

Local: YouTube oficial do artista

Durval Lelys

Horário: 16h

Local: YouTube oficial do artista

Babado Novo

Horário: 17h

Local: YouTube oficial da banda

Yasmin Santos, Diego & Arnaldo e Rionegro & Solimões

Horário: 19h

Local: YouTube do Villa Country

Elba Ramalho + Marcos Arcanjo e Rafael Meninão

Horário: 19h

Local: YouTube do sescsp

Nando Reis e Bhaskar

Horário: 19h

Local: YouTube do Wehoo Festival

Tierry convida Jonas Esticado

Horário: 20h

Local: YouTube oficial do Tierry

Edi Rock

Horário: 21h

Local: YouTube oficial do artista

Chrystian & Ralf

Horário: 21h

Local: YouTube oficial da dupla

Domingo, 19/7

João Bosco & Vinicius

Horário: 13h

Local: YouTube oficial da dupla

Rael

Horário: 18h

Local: YouTube oficial do artista

Solange Almeida

Horário: 18h

Local: YouTube oficial da artista

Leci Brandão + Marcus Boldini

Horário: 19h

Local: YouTube oficial do sescsp

Anjos de Resgate

Horário: 20h

Local: YouTube oficial da banda

Segunda-feira, 20/7

Luna & Vitória

Horário: 20h

Local: YouTube oficial da dupla

Quinta-feira, 23/7

DJ Julia Bacellar

Horário: 22h

Local: YouTube oficial da artista