Agenda da semana: Zizi Possi e Angela Ro Ro fazem live no mesmo dia

As cantoras Angela Ro Ro e Zizi Possi farão lives neste sábado, 11. Felizmente, elas se apresentarão em horários diferentes e o público conseguirá assistir aos dois shows. Zizi toca às 18h com o tema Italianíssima. A transmissão de Angela começa às 21h30 e será feita diretamente de sua casa, em Saquarema. Outra apresentação para ficar de olho é a festa de 40 anos da cantora Claudia Leitte, que vai acontecer na sexta-feira, 10, com muitas participações especiais. Confira os destaques da semana entre 10 e 16 de julho e a agenda completa:

Sexta-feira, 10/7

Claudia Leitte – 40ando na Quarentena

Horário: 19h30

Local: YouTube oficial da artista

A cantora Claudia Leitte completa 40 anos nesta sexta-feira e fará uma mega live para celebrar a data. O evento vai contar com diversos convidados especiais, como Any Gabrielly (do grupo Now United), Léo Santana, o funkeiro MC Zaac, o rapper Hungria Hip Hop, Bera, Lore Improta e Dennis DJ.

Sábado, 11/7

Zizi Possi – Italianíssima

Horário: 18h

Local: YouTube oficial da artista

Com um repertório apenas de músicas italianas, a cantora Zizi Possi fará live neste sábado de seu mais novo show, Italianíssima. A turnê respectiva rodaria por várias cidades do país, mas passou apenas por Belo Horizonte e Goiânia, até ser interrompida pela pandemia. Agora, em formato online, a artista mostrará o espetáculo para todo o Brasil com músicas como Per Amore, Passione, Torna a Surriento, Io Che Amo Solo Te, Incacellabile, Dio Come Ti Amo, Datemi un Martello e Mambo Italiano.

Sábado, 11/7

Angela Ro Ro

Horário: às 21h30

Local: No site http://www.culturaemcasa.com.br

Depois de publicar um apelo no Instagram dizendo que estava sem dinheiro e pedindo para que os fãs depositassem 10 reais em sua conta, a cantora Angela Ro Ro foi chamada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo para fazer uma live dentro do projeto Cultura em Casa. A transmissão vai ocorrer dentro do site da secretaria e as imagens serão captadas na casa de Angela, em Saquarema, no litoral fluminense. A artista anuncia que interpretará seus principais clássicos.

Outras lives:

Sexta-feira, 10/7

A Maior Live do Universo com Jorge & Mateus, Maiara & Maraisa, César Menotti & Fabiano e outros

Horário: 18h

Local: YouTube do Universo Alegria

Roupa Nova

Horário: 21h

Local: YouTube da banda

Zezé Di Camargo & Luciano

Horário: 21h30

Local: YouTube da dupla

Sábado – 11/7

Raí Saia Rodada

Horário: 16h

Local: YouTube do artista

Cezar & Paulinho

Horário: 17h

Local: YouTube da dupla

Maurício Manieri

Horário: 17h

Local: YouTube do artista

Katinguelê

Horário: 17h

Local: YouTube da banda

Silva

Horário: 19h

Local: YouTube do artista

Wesley Safadão e Xand Avião

Horário: 20h

Local: YouTube oficial dos artistas

Domingo, 12/7

Serginho Procópio da Portela com Anderson Leonardo

Horário: 12h30

Local: YouTube do Fita Amarela

Super Live Nerd Rock – A música não pode parar

Horário: 18h

Local: YouTube oficial do Omelete

Raí Saia Rodada

Horário: 17h

Local: YouTube oficial do artista

Segunda-feira, 13/7

DG3 Music com MC Koringa

Horário: 20h

Local: YouTube oficial do artista

Quinta-feira, 16/7

Banda Mel

Horário: 20h

Local: YouTube oficial da banda