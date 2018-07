Agência se desculpa por foto de Natalie Portman em propaganda escolar

A agência de publicidade Dom Quixote publicou uma carta de retratação na sua conta do Facebook, depois de usar uma foto da atriz israelense Natalie Portman no cartaz de uma campanha de cursos pré-vestibular do Colégio Da Vinci, de Patos de Minas, em Minas Gerais.

“O conceito da campanha focava em aprovados, por isso surgiu a ideia de trabalharmos com a imagem de pessoas carecas (símbolo de aprovação)“, afirmou a agência, no comunicado, que também foi compartilhado pelo colégio. “Todas as imagens da peça, com exceção da Natalie, são de bancos de imagens profissionais. Sabemos que não é comum que moças raspem a cabeça ao serem aprovadas e encontrar a imagem da atriz de forma aleatória e sem identificá-la não passou de um infeliz acaso.”

Na campanha publicitária, aparecem diversas pessoas representando calouros de universidades, com os cabelos raspados e os rostos pintados em referência às carreiras escolhidas, como medicina, administração e engenharia. O problema é que uma das pessoas da peça é Natalie Portman, em uma imagem de quando raspou a cabeça para o filme V de Vingança. No cartaz, a atriz aparece com a sigla “VET” na testa, em referência ao curso de medicina veterinária.

O Colégio Da Vinci, que declarou “preferir encerrar o assunto da maneira mais discreta possível”, afirmou que a veiculação da campanha terminou na última semana. Depois do post, vários usuários do Twitter fizeram brincadeiras com o fato:

Parabéns a Natalie Portman por ter passado no vestibular em Veterinária no Brasil pic.twitter.com/twd4O40blI — bátima (@batmangypsy) July 23, 2018

Natalie Portman é formada em psicologia em Harvard, fala inglês, hebraico, francês, alemão, espanhol e japonês. É também atriz E agora vai cursar veterinária em MG pic.twitter.com/Fc95EbJzuj — Esquilula (@esquilo_) July 24, 2018

Em "Aniquilação" ela já mostrava sua vocação para veterinária….parabéns Natalie Portman….rsrs pic.twitter.com/SClCtTj3H4 — Marcio A. Luciano (@Marcioalex80) July 23, 2018

(Com Estadão Conteúdo)