Momento em que grandes grifes desfilam seus looks mais elaborados e caros, a Semana de Alta-Costura em Paris é espaço ideal para as celebridades ousarem na escolha das roupas. Na contramão, a modelo brasileira Adriana Lima chegou ao evento nesta segunda-feira bem esportiva, com a tradicional camiseta número 10 do Brasil (mas com seu nome nas costas) combinada com uma saia azul de babados e salto alto.

Em seguida, a top baiana andou pela passarela da marca Schiaparelli, no mesmo horário do jogo do Brasil contra o México nas oitavas de final da Copa do Mundo. Após o desfile, ela ainda celebrou a vitória do time brasileiro com amigas e repetiu o look amarelinho, agora acompanhado de um short que pouco escondia as longas pernas da modelo.