Adiada pela pandemia, Festa do Peão de Barretos divulga atrações

Inicialmente previsto para agosto, a 65ª Festa do Peão de Barretos remarcou o evento para acontecer entre 28 de outubro e 2 de novembro, por medidas de prevenção em relação à pandemia. Neste sábado 6 a organização da festa divulgou o nome das atrações em uma pré-programação.

Na quarta-feira, 28 de outubro, está marcado o show de Alexandre Pires. No dia seguinte, as atrações são as duplas Bruno & Marrone e Mato Grosso & Mathias. Na sexta-feira, 30, a agenda é composta por Jorge & Mateus, Marília Mendonça e Pedro Sampaio. O sábado, 31, recebe Zé Neto & Cristiano, Edson & Hudson, Cesar Menotti & Fabiano e Rio Negro & Solimões. O domingo, 1° de novembro, terá Gusttavo Lima.

Por enquanto, a organização do evento ainda não divulgou quais medidas de segurança serão adotadas nem se haverão números restritos de ingressos. As entradas já estão à venda pelo site http://www.independentes.com.br.