Adele exibe nova silhueta após perder mais de seis quilos

Discreta, Adele anda longe dos holofotes desde 2016, quando levou cinco troféus no Grammy pelo disco 25, lançado um ano antes. A cantora britânica voltou ao noticiário esta semana por motivos menos musicais: ela chamou a atenção durante o aniversário do rapper Drake, nesta quinta-feira, ao desfilar com uma silhueta visivelmente mais magra.

Segundo os tabloides britânicos Daily Mail e Mirror, a cantora perdeu mais de seis quilos em seis meses, período que coincide com o fim do casamento com Simon Konecki, com quem ela tem um filho. De acordo com pessoas próximas ouvidas pelo jornal, a perda de peso foi resultado de uma dieta aliada ao pilates – o exercício conquistou a cantora que já externou em outros carnavais sua aversão pela academia.

A mudança de hábito, porém, não aconteceu de um dia para o outro. Desde que sofreu uma hemorragia nas cordas vocais, em 2011, Adele alterou o cardápio e os cuidados com a saúde. Ela diminuiu o consumo de álcool, cortou o cigarro e a cafeína, e o excesso de açúcar e de comidas gordurosas. “É uma droga, mas preciso levar minha voz a sério”, disse ela na época. Desde então, os olheiros de plantão sugerem que a moça tenha perdido mais de vinte quilos no processo.