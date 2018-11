Adaptação de ‘Amiga Genial’, de Elena Ferrante, ganha data de estreia

My Brilliant Friend, série inspirada no best-seller A Amiga Genial, de Elena Ferrante, estreia no canal pago HBO no dia 25 de novembro, às 22 horas. Nos três domingos seguintes, o canal exibe, a partir do mesmo horário, dois episódios consecutivos. No dia 16 de dezembro, vai ao ar o último episódio, o oitavo.

A série acompanha a amizade de Elena Greco (Lenu) e Raffaella Cerullo (Lila). A partir do sumiço repentino de Lila, já na velhice, Lenu relembra todo o relacionamento com a amiga, começando pela infância e adolescência em Nápoles, durante o período pós-Segunda Guerra Mundial.

My Brilliant Friend foi filmada na Itália, com atores locais, e é toda falada em italiano e dialeto napolitano. Elena Ferrante assina o roteiro, ao lado de Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. Paolo Sorrentino e Jennifer Schuur são os produtores executivos.