Jennifer Aniston e Adam Sandler farão comédia para a Netflix

Adam Sandler e Jennifer Aniston, que trabalharam juntos em Esposa de Mentirinha (2011), farão uma nova comédia juntos, Murder Mystery, desta vez para a Netflix, segundo o site da revista Variety. A história vai acompanhar um policial de Nova York (Sandler) e sua mulher (Jennifer), que se tornam os principais suspeitos do assassinato de um idoso milionário enquanto eles estavam de férias na Europa.

A direção ficará por conta de Kyle Newacheck, do seriado Workaholics, e o roteiro será assinado por James Vanderbilt, roteirista de Independence Day: O Ressurgimento (2016) e O Espetacular Homem-Aranha (2012).

Murder Mystery será o sexto filme de Sandler e o primeiro de Jennifer na Netflix. De acordo com fontes ouvidas pelo site, os atores queriam voltar a trabalhar juntos há tempos, seguindo o sucesso de Esposa de Mentirinha, que arrecadou 214,9 milhões de dólares no mundo, com praticamente a metade disso só nos Estados Unidos.