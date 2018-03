Acusado de roubar Oscar de Frances McDormand fez vídeo com troféu

O homem acusado de roubar o Oscar de Frances McDormand gravou um vídeo em que aparecia com o prêmio, pouco antes de ser preso. Segundo o site da revista Variety, o homem, Terry Bryant, publicou o clipe em seu perfil no Facebook. A publicação, porém, está indisponível. No vídeo, reproduzido no site TMZ, Bryant aparece com a estatueta, dizendo a outras pessoas que o troféu era dele. Ele também perguntava se elas queriam tirar uma foto com o prêmio.

Bryant foi preso por roubo na noite de domingo depois de pegar a estatueta que a americana, vencedora na categoria de melhor atriz por Três Anúncios para um Crime, havia deixado em sua mesa no The Governor’s Ball, evento pós-Oscar oficial da Academia de Hollywood. De acordo com o TMZ, Frances alertou os seguranças assim que percebeu que seu troféu havia sumido. A equipe de segurança encontrou Bryant e acionou a polícia.

De acordo com o jornal USA Today, a atriz foi vista chorando junto com o marido, Joel Coen, do lado de fora do baile antes de reencontrar o prêmio. “Frances e o seu Oscar estão felizes e reunidos, aproveitando um hambúrguer juntos”, afirmou o representante da atriz, Simon Halls, à publicação, depois do ocorrido.